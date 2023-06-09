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Engelleri aşacak çalıştay

YAŞAM 09.06.2023, 07:24
Engelleri aşacak çalıştay

Balıkesir’i yaşayan her bir bireyinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren, özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylıkla idame ettirebildikleri bir şehir haline getirmek için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın öncülüğünde “Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı” gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Engelsiz bir Balıkesir inşa etmek için göreve geldiği günden buyana engelli dostu cadde ve kaldırımlardan temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklere, sosyal ve kültürel hayata kazandırılmalarıyla ilgili çalışmalardan gönüllerince vakit geçirebilecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi’ne birçok projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın öncülük ettiği “Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı” Avlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Balıkesir’i özel gereksinimli bireylerin rahatlıkla hayatlarını idame ettireceği, sosyal hayata katılacağı bir şehir haline getirme konusunda en doğru adımları atarak yol haritasını belirleme noktasında gerçekleştirilen “Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı”na; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik Spor İl Müdürü Âdem Özalp, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, konunun uzmanları ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Birleşmiş Milletler Habitat Toplantısı için Kenya’da bulunan Başkan Yücel Yılmaz’ın selamlarını iletti. 

“SONUÇLAR DOĞRULTUSUNDA ÖDEVLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı’nın yol gösterici bir nitelikte olduğunu söyleyen Birol Şahin “Yücel Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda engelsiz bir Balıkesir oluşturmaya çalışıyoruz. Bizler, yaşam alanlarımızı oluştururken, kendi engelimizi kendimiz koyuyoruz. Bunun sonuncunda da engelli kaldırımları, parkları ve yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim yapmamız gereken önce engelleri ortadan kaldırmak. Bu çalıştay da bu hedeflerde bizlere yol gösterici olacaktır. Buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda ödevlerimizi yerine getireceğiz. Bu nedenle çok önemsiyoruz. Buradan çıkan sonuçları hayata geçirerek ‘Engelsiz Şehir Balıkesir’ hedefimize daha da yaklaşacağız.” diye konuştu. 

CEYDA DÜVENCİ İLE ENGELSİZ YAŞAM KONUŞULDU

Konuşmanın ardından kendisi de bir özel ihtiyaç sahibi birey annesi olan sevilen oyuncu ve yazar Ceyda Düvenci “Engelsiz Yaşam” adlı söyleşini gerçekleştirdi. Engel kelimesini sevmediğini ifade eden Ceyda Düvenci, Balıkesir’e ve tüm bu uğurda çalışanlara teşekkür ederek Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı’na katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 

BALIKESİR ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

7 yıldır yazlarını ailesiyle birlikte Balıkesir’de geçirdiğini söyleyen Ceyda Düvenci, devamında şöyle konuştu:

“Bu bölgenin büyüsüne çok inanıyorum ve daha fazla korunması gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışında ‘special needs’ diye geçer ‘özel ihtiyaç sahibi birey’ hiçbir zaman engelli denmez. Bence hepimiz engelliyiz; bir yerden, bir sebepten veya bir şekilde. Hepimizin engelli olduğunu kabul ederek yola çıkmamız gerekiyor. Ama hepimizin engelli olduğu bu dünyada; özel ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız, dostlarımız, yol arkadaşlarımız var. Özel ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız da bizler gibi engelli fakat bazı konularda özel ilgi ve desteğe ihtiyaçları var. Benim için mesele bundan ibaret. Özel ihtiyaç sahibi dostlarımız da engelli değil, engellenen sınıfındaki dostlarımız. Tüm engellerin yanında biz, onların özel ihtiyaçlarını da engelliyoruz. Şükür ki Balıkesir bu zihniyette bir şehir değil. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar özel ihtiyaç sahibi bireylerin önlerindeki engelleri kaldırmak için. Bu konuda Gaziantep ve Balıkesir’i çok seviyorum. Bir oluyorlar, sıklıkla bir araya geliyorlar ve ‘Daha ne yapabiliriz?’ derdine düşüyorlar. Bu da benim için bir insanlık örneği.”

ÜNLÜ RESSAM EŞREF ARMAĞAN SERGİSİ AÇILDI 

Soru-cevap şeklinde devam eden söyleşiye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Söyleşinin ardından hiç görmediği nesneleri dokunduktan sonra resmedebilme yeteneği nedeniyle Harvard Üniversitesi nöroloji bilim dalı profesörlerinin beyin fonksiyonlarını incelediği “The Colors of Darkness” isimli ödüllü belgesele konu olan doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan’ın sergi açılışı yapıldı. 

DENEYİM VE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTILAR

Sergi açılışının ardından “Engelsiz Şehir Balıkesir” Paneline geçildi. Panelde; Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, Ressam Eşref Armağan, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Oyuncusu Esra Şentürk ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Avukat Cüneyt Altıparmak konuşmacı olarak yerini aldı. Konuşmacıların deneyim ve önerilerini anlattığı panelin ardından yuvarlak masa toplantılarına geçildi. “Aile ve Engelsiz Yaşam”, “Kültür, Sanat ve Spor”, “Kent Tasarımında Erişilebilirlik”, “Engelsiz İstihdam”, “Sağlık”, “Engelsiz Dijital Dünya”, “Eğitim”, “Afet ve Olağanüstü Durumlarda Engelsiz Yaşam”, “Engelli Hukuku” konu başlıklarında gerçekleştirilen çalışmalar çalıştay sonunda raporlanarak sunumu gerçekleştirilecek. 

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