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Engeller sevgiyle aşılıyor

YAŞAM 05.12.2023, 07:34
Engeller sevgiyle aşılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir’in engelli hizmetlerinden son 3 yılda 155 bin vatandaşın yaralandığını söyledi.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliği Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın da katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birinin engellilere yönelik yapılan hizmetler olduğunu kaydetti. Son 20-25 yılda gerek merkezi hükümetler, gerekse de yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalarla bu konuda önemli mesafe alındığını kaydeden Başkan Aktaş, “Engelli çocuklarımızı hayata kazandırmak, onları geleceğe hazırlamak için çok ciddi projelere imza atıldı. Yeterli mi? Asla değil. Ne yapsak azdır. Ancak yapılan çok güzel işler var. Son üç yılda engelli hizmetlerimizden yaklaşık 155 bin vatandaşımız istifade etmiş. Tabii onların derdine derman olmak için, onlara çözümler üretmek için, özel gereksinimli bireylere danışmanlık, yönlendirme, tıbbi malzeme desteği, Sürekli Engelsiz Yol Yardım Hizmeti, engelsiz spor, engelsiz eğitim hizmetleri yanında özel gün ve haftalarla alakalı farkındalık için ciddi çalışmalara imza attık. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz” dedi.

Seferberlik ruhu

Vali Mahmut Demirtaş da engellilik konusunun, aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde nüfusun yaklaşık üçte birini ilgilendiren hassas bir mesele olduğunu söyledi. O nedenle kamudan sivil topluma, odalardan birliklere ve üniversitelere kadar toplumun tüm kesimlerinin bu konuya duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, “Tüm kesimler engelli kardeşlerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin toplum hayatına tam anlamıyla katılmaları noktasında gerekli adımları atmalı, seferberlik ruhuyla hareket etmeli. Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve imkanlarını zenginleştirip, güzelleştirecek her türlü çalışma hayata geçirilmelidir. Bu bağlamda bizler de kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermeliyiz, sorunların çözümünde onlara destek olmalıyız. Bizler de Valilik olarak engelli kardeşlerimizle ilgili üzerimize düşen görevleri büyük bir titizlikle yerine getirmekteyiz. Her birimizin aslında bir engelli adayı olduğunu asla unutmayalım. Her daim kendimizi, engelli kardeşlerimizin yerine koyalım ve empati yapalım. Böylesine anlamlı bir program hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Hakan Uşma da engelli bireylerin yaşadıkların sorunların çözümünden onların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesine yönelik hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Etkinlik, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Özel Nilüfer Yaşam Bakım Merkezi ve Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nden oluşan koronun konseri, mehter, modern dans, halk oyunları ve 'Anka Kuşu Masallar Diyarı' oyun gösterisi ile sona erdi.

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