Engel tanımayan çocuklar dünyaya umut oluyor

Nilüfer Rotary Kulübü, duyum işitme engelli öğrencilerle çevre kirliliğine dikkat çeken engelsiz bir projeye imza attı. Öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı, çevre kirliliğine dikkat çekmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefleyen proje kapsamında, duyum işitme engelli çocukların resimlerinden oluşan ‘’ Çevreme Duyarlıyım’’ sergisi BAOB’da izlenime açıldı.BURSA (İGFA) - Açılışa; Nilüfer Rotary Kulübü üyeleri ve eşlerinin yanı sıra proje ortakları Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmenleri, projeye katılım gösteren öğrenciler ve aileleriyle, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Bursa Güzel Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri katıldılar. Açılış kapsamında, ‘’Meşk-i Ahenk’’ Türk Sanat Müziği Topluluğu da katılımcılara bir konser verdi.

Proje kapsamında bir de takvim oluşturuldu. Duyum işitme engeli çocukların çizdikleri resimler arasından seçilenlerle bir de ‘’End Plastic Soup’’ takvimi hazırlandı.

‘’End Plastic Soup’’, Uluslararası Rotary’nin küresel ölçekli bir çevre projesi. Halihazırda dünya çapında binlerce Rotaryen ve yüzlerce Rotary, Rotaract ve Interact Kulübü tarafından desteklenen bu küresel girişimin hedefi; 2050 yılına gelindiğinde, okyanuslarda, göllerde, denizlerde, nehirlerde, ormanlarda, parklarda plastik atık kalmaması.

Plastik kirliliği sorununu çözmek ve önlemek için çalışan bu oluşuma Bursa’dan Nilüfer Rotary Kulübü de konuya farkındalık yaratan resim sergisi organizasyonu ve takvim projesi ile destek verdi.