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Enez’in yeni kaymakamı göreve başladı
YAŞAM 24.09.2023, 09:39
Uzun bir süreden beri boşta bulunan ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’nin vekaleten yürüttüğü Enez Kaymakamlığı’na yeni atama yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Kaymakamlığı’na atanan Burdur ili Karamanlı Kaymakamı Muhammad Emin Tutal, göreve başladı.
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç göreve başlayan yeni kaymakam Tutal’a hoş geldin ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.
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