Enez’in yeni kaymakamı göreve başladı

Uzun bir süreden beri boşta bulunan ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’nin vekaleten yürüttüğü Enez Kaymakamlığı’na yeni atama yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Kaymakamlığı’na atanan Burdur ili Karamanlı Kaymakamı Muhammad Emin Tutal, göreve başladı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç göreve başlayan yeni kaymakam Tutal’a hoş geldin ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.