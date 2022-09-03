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Enez Kaymakamı’ndan tarihi alanlara ziyaret

YAŞAM 03.09.2022, 09:45
Enez Kaymakamı’ndan tarihi alanlara ziyaret

Enez’e yeni atanan Kaymakam Cafer Ekinci kadim tarihe sahip olan Enez’in tarihi alanlarında incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası

EDİRNE (İGFA) - Ekinci Enez Kalesi , Enez Ayasofya Camii Şerif-i,  Kral Kızı Bazalikası, Has Yunus Bey Türbesi, Tarihi Osmanlı Türk Mezarlığı, Roma Caddesi gibi tarihi yerleri ziyaret etti.

Ziyarete  Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Sait Başaran, Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Gülnur Kurap, Edirne Müzesi Bakanlık Yetkilisi Zehra Pekpak ve beraberindeki heyet eşlik etti.

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