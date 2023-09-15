Enez'de yerel seçimler için 'güç birliği'

Yaklaşan yerel seçimlerde siyasi partilerde hareketlilik hız kazanırken Enez sahil sakinleri de bir 'güç birliği' oluşturma çalışmaları başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sahil Sakinleri ve Enez’den bir grup bir araya gelerek, Sahil’in sorunlarını ve bu sorunlara Enez yerel yönetimlerinin ilgisizliğine dem vurdu.

Sakinler, sorunların çözülmesi konusunda kendilerine bir muhatap bile bulamamaktan yakındı.

Büyük ilgi gören toplantıyı Ulaş Demiray yönetti.

Enez’de yerel siyasetin oluşmasında Kürt-Muhacır-Roman formülünün yıllardır geçerli olduğunu, sahil sakinlerinin örgütlenmesi ve siyasete ağırlığını koymasının istenmediğini ve hiç dikkate alınmadığını belirten Demiray, "O nedenle Enez’de topal ördek siyasetine razı gelindiğini anımsatarak, “Bunun çaresi; parti farkı gözetmeksizin sahilde ikamet eden kesimden ve Enez Merkez’den en az 500 kişinin birlikte hareket etme iradesini sağlamaktır. Sahilden en az iki kişinin Belediye Meclisi’ne girmesini, hangi başkan adayının destekleneceğine birlikte karar vererek Başkan adaylarının hep birlikte belirlenmesini gerçekleştirmektir” diye konuştu.

Konuşmalar ve dile getirilen şikayet ve dileklerden sonra yapılan basit oylama ve oy birliği ile en kısa zamanda bu birlikteliği sağlayacak bir derneğin kurulması, sahilin ayrı bir muhtarlık olması için imza kampanyası açılması ve sitelerden ve site başkanlarından oluşan bir platform oluşturulması kararları alındı.