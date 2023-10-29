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Enerji tasarrufuna gölge oyunlu vurgu

YAŞAM 29.10.2023, 18:46
Enerji tasarrufuna gölge oyunlu vurgu

Sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmet verdiği bölgeye katma değer sağlayan Uludağ Elektrik,enerji tasarruf ve verimliliğini çocuklara gölge oyunu ile anlatmaya devam ediyorBURSA (İGFA) - Karagöz ve Hacivat, bu kez enerji tasarrufunu çocuklara anlattı.Düzenlenen gölge oyunu ile çocukların tasarruf ve verimlilik bilgilerini pekiştirmesi ve keyifli zaman geçirmesi hedeflendi.İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyuna, çocukların ilgisi büyüktü.

Hacivat’ın sorularına hep bir ağızdan cevap veren öğrencilere, evde yapılacak tasarruf ve verimlilik uygulamaları eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Karagöz ve Hacivat,çocuklara kullanılmayan elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, kullanılmayan lambaların açık bırakılmaması, fırın ve buzdolabı kapaklarının çalışırken açılıp, kapatılmaması gerektiği gibi tüyoları anlattı. Hacivat’ın Karagöz’e sorduğu sorular üzerinden kurgulanan oyunda, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması için tasarruf ve verimliliğin önemi vurgulandı.

ENERJİ TEMALI KİTAPLAR SAĞLIKLI BİR GELECEK FARKINDALIĞI OLUŞTURUYOR

Eğlenceli ve bir o kadar da öğretici geçen etkinlik sonunda öğrencilere,enerji temalıkitaplar da dağıtıldı.Böylece çocuklara, eğlenirken öğrenebilecekleri yeni bir aktivite daha kazandırıldı.Her yıl güncellenen bir içerikle çocuklarla buluşturulan Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik ile Geleceğin Enerjisi kitaplarında, çocuklar sağlıklı bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının ne kadar önemli olduğunun bilincine varıyorlar. Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatılan evler ve fabrikaları, sokakları, park ve bahçeleri keşfederek, öğretici aktivitelerle zaman geçiriyorlar. Güneş enerjisi ile çalışan araba, otobüs, gemi, uçak, tren bisiklet gibi resimleri boyarken öğrenen minikler, çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojilerin de farkına varıyorlar.

Dünyanın en büyük sorunlarından birisi haline gelen enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etme konusuna dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik ve proje gerçekleştiren Uludağ Elektrik, iklim değişikliğiyle mücadele için bilinçli enerji tüketiminin yaygınlaştırılması, yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi ve çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması noktasında çalışmalarını sürdürecek.

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