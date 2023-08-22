Endonezya heyeti Sakarya’ya hayran kaldı

Daha önce iş bilirlikleri, ticari anlaşmalar ve kültür transferi gibi konularda birçok uluslarası temasta bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, son olarak Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal’i ağırladı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya’nın Endonezya için ticari, turistik ve sosyal alanlarda önemli bir yatırım fırsatı olduğunu ifade eden Yüce, “Sınırlar bize hiçbir zaman engel değil” dedi. Büyükelçi Iqbal ise, Sakarya’nın büyük bir potansiyel taşıdığını ifade ederek, “Bu şehir için elimden geleni yapacağım” mesajı verdi.

Tarım, sanayi ve turizm şehri Sakarya, yurt dışı ve yurt içinden birçok misafiri ağırlamaya devam ediyor. Daha önce birçok kez iş bilirlikleri, ticari anlaşmalar ve kültür transferi gibi farklı konularda farklı ülkelerin büyükelçilerini misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, son olarak Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal’i makamında ağırladı. Büyükelçi Iqbal ve beraberindeki heyeti, makam girişinde mehter takımı karşıladı. Başkan Yüce, Endonezya heyetine Sakarya’nın ticari, turistik ve sosyal altyapısı hakkında bilgiler verdi.

Yüce, “Biz Sakarya’mıza şehirlerin şehridir diyoruz çünkü coğrafi konumu ve doğal potansiyeli sayesinde sanayide, tarımda, endüstride, enerjide, otomotivde, turizmde ve birçok sektörde ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ulaşımdaki erişilebilirliği ile dünyanın pek çok noktasına ihracat gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda Sakarya’mız ülkemizde en çok ihracat yapan yedinci ilimizdir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, mevcut potansiyelimiz ve bu potansiyelimizin değerlendirilmesi ile marka şehir olma yolunda hızla ilerliyoruz.Şehrimizin yatırım potansiyeli büyük, yelpazesi çok geniştir. Taşımızın, toprağımızın bile kıymetli olduğu Sakarya’mızda doğru yatırımlarla şehrimizin değer ve marka olgusuna hizmet ediyoruz” dedi.

SAKARYA ÇOK ŞANSLI BİR ŞEHİR

Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, “Öncelikle sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sakaryalılar gerçekten çok şanslılar. Böyle bir belediye başkanına sahipler. Sakaryalıların misafirperver sıcaklığı bütün şehre yayılmış. Resmî olarak ikinci kez Sakarya’ya gelişim. Endonezyalılar buraya gelmeyi çok seviyorlar. Sakarya’yı çok farklı bir şekilde gördüm. Gerçekten çok gelişmiş bir Sakarya var karşımda. Sapanca şu an Endonezya’dan gelen turistlerle doluyor. Bazı vatandaşlarımız Sapanca’da konaklama bile yapıyorlar. BizimEndonezya’dan gelen öğrencilerimiz burada gerçekten çok mutlular. Sakarya’da çok büyük bir potansiyel var. Ticaret konusunda bir şeyler yapılabilir. Sizler için neler yapılabilirse ben elimden geleni yapacağım. Daha çok çalışarak desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Yüce, günün anısına Büyükelçi Iqbal’e hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çekildi.