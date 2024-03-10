Endonezya Büyükelçisi'nden Erciyes'e tam not

Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetleri ile dünyanın ilgisini çeken Erciyes Kayak Merkezi’ne çıkarak, Endonezyalıları Erciyes’i keşfetmeye davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in misafiri olarak Kayseri’ye gelen, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eden Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, adeta Kayseri’yi keşfetti.

Başkan Büyükkılıç’ın ziyarette, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama’ya Erciyes Kayak Merkezi’ni de gezmesini tavsiye etmesinin ardından, Büyükelçi Purnama, Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi’ni de gezdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi’ne çıkan Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, zirveden Endonezya halkına seslendi.

Erciyes Kayak Merkezi’ne hayran kalan Büyükelçi Purnama, “Şu anda TBMM'nin Kayseri vekili ile beraberim. Burası Erciyes, gerçekten devasa ve çok güzel bir kayak merkezi” dedi.

Purnama, Endonezya halkını Erciyes’i keşfetmeye davet ederek, “Endonezya halkına sesleniyorum, hep beraber Erciyes'i keşfedelim. Haydi Erciyes'e gidelim. Haydi Erciyes'e gel” diye konuştu.