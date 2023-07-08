En verim yaz okulu: Hem tatil, hem eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yaz Okullarında dersler başladı. 25 bin Başkentli minik, 1 Eylül 2023 tarihine kadar web tasarımından İngilizce’ye, yüzmeden gitara kadar pek çok farklı branşta yeteneklerini geliştirirken renkli etkinliklerle dolu bir yaz tatili geçirecek.ANKARA (İGFA) - Başkentli çocukların ve gençlerin eğitim ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı, sosyalleşmeleri için aktivite alanları oluşturmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde Başkentli çocuk ve gençleri renkli ve eğlenceli aktivitelerle buluşturmaya başladı.

YAZ OKULU İÇİN 25 BİN BAŞVURU

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü, 11 aile yaşam merkezi, 7 gençlik merkezi, 1 kapalı spor salonu ve 2 kütüphane olmak üzere toplamda 21 sosyal tesiste Başkentlilere hizmet vermeye devam ediyor.

Okulların kapanmasının ardından 25 bin çocuk ve gencin kayıt yaptırdığı Yaz Okullarında dersler haftanın 7 günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Başkentli gençler 1 Eylül 2023 tarihine kadar web tasarımı, İngilizce, Türkçe, satranç, jimnastik, boks, bilgisayar, masa tenisi, judo, karate, badminton, gitar matematik, el sanatları, jimnastik ve zekâ oyunları farklı branşlarda eğitimler alacak.

“ÇOCUKLARIMIZIN TATİLİ DAHA VERİMLİ GEÇİRMESİ İÇİN FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Yaz Okullarına büyük ilgi gösterildiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün,

“Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak, sporla iç içe yaşamaları için eğitim, kültür ve sosyal alanda etkinliklerimizle hizmet veriyoruz. Spor alanında özellikle yüzme kursuna çok büyük bir talep var. Bütün merkezlerimize toplam yaz okulu kayıtlarımız 25 bin sayısına ulaştı. Çocuklarımızın tatilini daha eğlenceli, aktif ve verimli geçirmesi için faaliyetlerimiz devam edecek.”