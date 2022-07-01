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En iyi Seri Kitap Önerilerinden Fantastik Bir Seri 

YAŞAM 01.07.2022, 14:17
En iyi Seri Kitap Önerilerinden Fantastik Bir Seri 

Fantastik dünyaların bilim kurguyla harmanlandığı yeni bir roman serisiyle sizlerleyiz. Labirent kitaplarının hangi sırayla okunması konusunda tereddüt yaşıyor ve kitaplar hakkında bilgiler edinmeniz konusunda Mora Dergisi'nce hazırlanan özetlere göz atabilirsiniz. Mora Dergisi / BURSA (İGFA) - Haftanın Seri Roman önerisini  Mora Dergisi editörleri önerdi.

Yazar James Dashner tarafından kaleme alınan eserler toplam 5 romandan oluşmaktadır.

Aynı zamanda beyazperdeye de aktarılan seri okuyucularına distopik bir dünyanın kapılarını aralıyor.  Seri her kitapseverin mutlaka kütüphanesinde veya başucunda bulundurması gereken romanlardandır. Her sayfası çözülmesi gereken bulmacaların ipuçlarını barındırıyor. 

Kitaplarda kahramanların yüzleştikleri gerçekler, çözülmesi gereken bulmacalar ve sıra dışı birçok olay konu edinilmiştir. Serinin ilk üç romanında geçen olaylar birbirleriyle bağlantılı bir şekilde okuyuculara aktarılmış.

İlk üç kitap Ölümcül Kaçış, Alev Deneyleri, Son İsyan kitabıdır. Bu üç kitapta geçen olaylar birbirleriyle bağlantılı olayları ve gelişmeleri aktarmaktadır. Ölüm emri kitabında ise virüsün ve güneş patlamasının nasıl ortaya çıktığına dair konu vardır. Son kitap olan Virüs Kodu'nda ise labirentin nasıl kurulduğuna dair bilgiler paylaşılmıştır. 

Labirent kitaplarının hangi sırayla okunması konusunda tereddüt yaşıyor ve kitaplar hakkında bilgiler edinmek istiyorsanız sizin için bu özet sizlere yol gösterecektir. 

LABİRENT ÖLÜMCÜL KAÇIŞ  Eser 2009 yılında yayınlanmış olup örjinal ismiyle The Mazer Runner ismini taşımaktadır. Serinin ilk kitabıdır. Eser Türkçeye Gizem Yeşildal tarafından çevrilmiştir. Thomas asansörde uyandığında hatırladığı tek şey ismidir.  Aynı zamanda oraya nasıl ve ne zaman geldiği konusunda hiçbir fikre sahip değildir. Thomas’ın zihni adeta silinmiş bir haldedir. Böylelikle hiçbir şeyi hatırlayamaz ve anımsayamaz. Daha sonda asansörün kapıları açıldığında kahramanımız kendini bir anda taş bloglarla çevrili geniş bir alanda bulur. Bu arada geniş alanda yer alan diğer insanlarda oraya nasıl geldiklerine dair hiçbir fikri yoktur. Tek bildikleri şey ise taş kalıpların her sabah açılıp ve her akşam kapandığıdır. Labirentin gizemini çözebilecek 

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ James Dashner tarafından kalem alınan eser 2010 yılında edebiyat dünyasında kazandırılmıştır. Serinin kinci kitabında her şeyin sona erdiği düşünülürken bir anda İsyanın ikinci aşamasına geçiliyor. Labirentten kurtulan Kayranlılar kaçışın bir özgürlük olduğunu düşündüklerinde yanıldıklarını kısa bir süre sonra öğreneceklerdir. Bu sırada İSYAN henüz bitmemiş ve İSYAN’nın ikinci aşamasına daha yeni geçilmiştir. Bu sefer hiçbir kural ve yardım yoktur. Ya başarırsın yada ölürsün. 

Serinin ikinci kitabında arkadaşlıklar sınanacak ve tüm dostlukların güveni sorgulanacaktır. Alevi geçmek için sadece iki haftaları vardır. Karşılarına birçok engel ve zorluk çıkacaktır.  Ama onlar tüm zorluklara ve tehlikelere karşı hazırlardır. İkilemlerin yaşanıldığı ikinci kitapta heyecan doruklara ulaşacak ve romanın bir sayfasından diğer bir sayfasına sürükleneceksiniz.

LABİRENT: SON İSYAN Eser orijinal ismi olan The Death Cure ile 2011 yılında yayımlanmıştır. Serinin üçüncü kitabı olan roman bir sona erişten sonra elde edilen tek şeyin gerçekler olduğuna vurgu yapmaktadır. İSYAN Thomas’ın elinden her şeyi almış ve geriye farklı bir Thomas bırakmıştır. Anıları, hatıraları arkadaşları olan kayranlılar ve daha fazlası artık elinden alınmıştır. Son bir testten sonra deneyler tamamlanmıştır. 

İSYAN Thomas’ın her şeyi hatırladığını ve gerçeğe her adımda daha fazla yaklaştığını bilmemektedir. Bu arada Thomas labirenti yenmiş ve Alev’de hayatta kalmıştır. Arkadaşlarını kurtarmak için herşeyi göze alacak olan Thomas artık söylenen tek bir kelimeye bile inanmayacaktır. 

LABİRENT: ÖLÜM EMRİ 2012 yılında yayımlanan eser orijinal ismi The Kill Order olarak okuyucularla buluşmuştur. Serinin dördüncü romanı konusu itibariyle ilk üç  kitabın devamı niteliğinde değildir. Bu romanda Virüsün ve güneş patlamasının nasıl ortaya çıktığını anlatmaktadır. İlk üç roman kadar sürükleyici olan dördüncü eser her sayfasında sürükleyici olaylara davet ediyor bizleri. 

Ani bir patlama sonun geldiğini anımsatsa da yaşanılan bu olay en kötü günlerin habercisi olacaktır. Güneş patlaması sonucunda insan nüfusunun yarısı ölmüştür. Fakat yaşanılan bu olay yaşanılacak olayların yanında yaklaşamayacaktır. Dünya bir virüsün etkisi altına girmiş ve insanları delirterek cinayete sürüklemektedir. Üstelik bundan bir kaçış yoktur. İki genç hayatta kalabilmeyi başarırlarsa insanlığın geri kalanını kurtarmak için yeni bir umut olacağını düşünürler. Bu nedenle sonun aslında bir başlangıç olacağını düşünerek harekete geçerler.

LABİRENT: VİRÜS KODU 2016 yılında edebiyat dünyasına kazandırılan eser The Fever Code ismiyle bilinmektedir. Aynı zamanda serinin son kitabı olma özelliğini taşımaktadır. Eser ilk roman olan Ölümcül kaçışta geçen labirentin nasıl yapıldığına dair bilgiler vermektedir. Ölümcül Kaçış'ta labirentten çıkmada büyük rol sahibi olan Thomas ve labirentte gelen ilk kadın olan Teresa'nın küçüklük hallerinin labirenttin kuruluşundaki büyük rolünü anlatan Labirent Serisinin son kitabıdır. Bu eserde yalanlar ortaya çıkacak, gizemler çözülecek ve taraflar yeniden belirlenecek. Salgın hastalığın pençesinde olan insanların bu kaostan kurtulmak için tek bir umudu vardır. Oda Thomas’tır. 

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