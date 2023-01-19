En huzurlu şehirler Eskişehir, Antalya, Bursa

Ünlü araştırma şirketi Numbeo’nun 2023 yılında dünyanın en güvenli şehirleri listesinde Eskişehir’in 10’uncu sıraya gerilemesini değerlendiren Başkan Büyükerşen, “Huzurlu ve mutlu bir kent için her konuda sorumluluk almaya hazırız" dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2023 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. Listenin zirvesinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken 100 üzerinden 81,9 puanla Eskişehir 10’uncu oldu. Listenin sonunda Venezuela’nın başkenti Karakas bulunurken, Türkiye’den Antalya 58, Bursa 72, İzmir 92, Ankara 159, İstanbul ise 229’uncu sırada yer aldı.

Türkiye’nin ve dünyanın güvenli şehirler araştırmalarında yıllarca üst sıralarda yer alan Eskişehir, son dönemde kentte meydana gelen üzücü olaylar sebebiyle gerileme yaşarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’den güvenli şehir konusunda önemli bir çağrı geldi.

İş birliği vurgusu yapan Başkan Büyükerşen, “Her yıl gururla paylaştığımız 'Güvenli Şehirler' sıralamasında 10. sıraya geriledik. Son dönemde kentimizde gerçekleşen üzücü olayların son bulması için kent olarak iş birliği içerisinde çalışmalıyız. Huzurlu ve mutlu bir kent için her konuda sorumluluk almaya hazırız.” dedi.