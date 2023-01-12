En güzel kebabı yapmayı öğrendiler

Antikkapı A.Ş.’nin Antik Akademi şefleri, aşçı adaylarına 2023 yılının ilk eğitimini şehrin mutfağı Maide Kafe'de kebap üzerine verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. bünyesindeki Antik Akademi, periyodik olarak mesleki liselerin aşçı adayı öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. 2023 yılının ilk eğitimini Maide Kafe’de düzenleyen Antikkapı şefleri, katılımcı öğrencilere aşçılıkla alakalı tecrübelerini aktardı ve en güzel kebabın nasıl yapılacağının püf noktalarını anlattı. Eğitim sonunda usta şefler, geleceğin aşçı adayı öğrenciler ve öğretmenler, kendi elleriyle yaptıkları kebapları yedi.

GELECEĞİN AŞÇI ADAYLARI

Her eğitimde farklı bir okulu ağırlayan Antikkapı Şefleri, 2023 yılının ilk eğitiminde Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencileri ve öğretmenlerini misafir etti. Öğrenci ve öğretmenlere kebap yapımıyla alakalı tüm püf noktaları aktarılırken, uygulamalı bir şekilde kebap yapıldı. Eğitim sonunda öğrenciler kendi elleriyle pişirdikleri kebapları yedi.

Antikkapı’nın usta şefi Yılmaz Ergül kebap yapımının püf noktaların anlatırken, mesleğe 13 yaşında başladığını ve 49 senedir bu iş yaptığını ifade etti. Usta şef Ergül, “Bu meslek sayesinde 60 ülke gezdim ve 4 dil öğrendim. Çok şanslısınız çünkü bu işin okul okuyorsunuz. Bunun kıymetini bilin, biz ustamızdan bir şey öğrenmek için günlerce peşinde dolaşırdık. Bu meslek sıradan bir meslek değil sizlerin çok çalışıp, aramıza katılmanızı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Bir diğer usta şef Recep Çelik ise kebap saplama ve pişirme ile ilgili bilgi vererek, sektörde sabır ve sürekli deneyimin önemine dikkat çekti. Eğitim sonunda Antikkapı Yönetim Sistemleri Müdür Yardımcısı Elif Altıntaş öğrencilere gıda güveliğiyle alakalı bilgi verdi. Eğitimin sonunda öğrenciler sertifikalarını Antikkapı A.Ş. Satış ve Planlama Müdürü Ali Murat Salman’ın elinden aldı. Salman, öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek vereceklerini belirtti.