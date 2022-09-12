En güzel güvercinler Bursa Mustafakemalpaşa'da göreücüye çıktı

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Güvercin Sevenler Derneği’nin iş birliği ile hazırlanan, 5. Güzel Güvercin Festivalinde 700 tür güvercin yer aldı. İzmir, Kocaeli, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Ordu, Muğla, İstanbul, Bursa ve ilçelerinden yoğun katılımın olduğu Festival’de 3000’i aşkın güvercin sevdalısı, Mustafakemalpaşa’ya akın etti.BURSA (İGFA) - 5. Güvercin Festivali, ulusal boyutta tüm ülkeden güvercin severlere ev sahipliği yaparken, 3000’i aşkın güvercin severin katılımıyla Mustafakemalpaşa Kapalı Perşembe Pazar Yeri’nde gerçekleştirildi. Siyah Çakal, Kara Kuyruk, Mavi Çakal, Kırmızı Çakal, Sarı Baska, Kırmızı Baska türlerinden olan güvercinler renk renk, türlerine göre görücüye çıkarıldı.

Mustafakemalpaşa’nın güzelliklerini bu tarz etkinliklerle tüm Türkiye’ye tanıtmak istediğini dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, güvercin yetiştiriciliğinin Türk tarihinin en güzel, en naif kültürlerinden birisi olduğunu belirterek, "Barışın, kardeşliğin sembolü olan güvercin tutkusu, güvercin hobisi dünya genelinde önemli bir kitleye ve kültüre hitap ediyor. Türkiye bu konuda önemli ülkelerin başında geliyor. Mustafakemalpaşa’mızın bu sınır tanımayan bu güzel kültürün önemli bir merkezi olması için siz güvercin tutkunluklarımızla birlikte başaracağız. Suuçtumuz başta olmak üzere doğal güzelliklerimiz, zengin ve lezzetli tarım ürünlerimizin yanı sıra binlerce güvercin tutkunlarımız ve yüz binlerce güvercinimizle bu güzelliği birlikte başaracağız" diye konuştu.

GÜVERCİN PARK 2023’E HAZIR

Güvercin Sevdalısı hemşehrileri için Güvercin Park müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa’nın güvercinler için çekim merkezi olması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği açıklamasında bulundu. Mustafakemalpaşa’nın yeni marka ve cazibe merkezi olacak Güvercin Park 2023 yılında hizmete açılacak.

Mustafakemalpaşa Güvercin Sevenler Derneği tarafından açıklamada, "Mustafakemalpaşa, güvercin yetiştiriciliğini için çok önemli merkezlerden biri, 5 yıl aradan sonra Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’ın destekleriyle, ilçemizin tanıtımı için çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye’nin güzide şehirlerinden 3000 civarı misafirimizi ağırladık, değerli güvercinleriyle festivalimize gelen herkese, desteklerini esirgemediği için Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’a teşekkürlerimi sunuyoruz" dedi.