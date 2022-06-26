En canlı gece fotoğrafları için 7 ipucu

Profesyonel fotoğrafçı Ahmet Erdem, karanlık ortamlarda akıllı telefonlarla çok daha etkileyici fotoğraflar yakalamanın püf noktalarını derledi.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojinin gelişimiyle birlikte akıllı telefonların sunduğu kamera özellikleri giderek çeşitleniyor ve etkileyici fotoğraflar çekmeye fırsat sunuyor.

Karanlık ortamlarda akıllı telefonlar ile fotoğraf çekmek, maalesef birçoğumuzun beklentilerini tam olarak karşılayamayabiliyor. Ancak, gelişen teknolojiler bu endişeleri tamamen ortadan kaldırıyor; daha net, canlı ve etkileyici görseller çekmeye imkan tanıyor. Teknolojinin sunduğu özellikler sayesinde, artık fotoğraflarda gece ya da gündüz fark etmeksizin en ince ayrıntılar dahi görüntülenebiliyor.

Profesyonel fotoğrafçı Ahmet Erdem, karanlık ortamlarda akıllı telefonlarla çok daha etkileyici fotoğraflar yakalamanın püf noktalarını derledi.

Erdem, karanlık ortamlarda akıllı telefonlarla çok daha etkileyici görseller yakalamak için herkesin işine yarayacak 7 maddelik bir öneri listesi hazırladı.

1- TELEFONUNUZUN KAMERASINI TEMİZ TUTUN

Yapacağımız ilk iş telefon kamerasını iyice temizlemek. Gün içinde parmak izi, toz parçacıkları, makyaj kalıntıları gibi unsurlar lense yapışarak çekeceğimiz fotoğrafın netliğini ve kalitesini yüzde 50 etkilemektedir. Bu yüzden ilk iş olarak telefon kamerasının lensini her çekimden önce temizlemek gerekiyor.

2- TELEFONUNUZU TANIYIN

Telefon kameranızın sunduğu özellikleri ve ne işe yaradıklarını önceden bilmemiz gerekiyor. Neler yapabildiğini bilirseniz ona göre daha verimli fotoğraflar çekebilirsiniz. Diyafram, çözünürlük ve megapiksel değerlerini bilmek, hangi ışık koşulları altında nasıl fotoğraflar çekebileceğinizi kestirmek önemli.

3- DOĞRU IŞIĞI YAKALAMAK

Doğru ışığı yakalamak işin en önemli noktası diyebiliriz. Çekeceğimiz objeyi (insan, hayvan, bitki vs..) ekrana oturtmak ve görsel açıdan estetik oluşturmak kadraja giren kötü bölümleri almamak çok önemli. Gündüz ve gece çekimlerinde ışık kaynağının doğrudan görmek yerine kaynağı arkamıza alarak fotoğraf çekmek daha temiz kareler elde etmeyi sağlar. Telefonunuzun kamera ayarlarından ızgara görünümünü açıp çekim yapmak, kadraj yapma konusunda size yardımcı olur.

4- DAHA NET FOTOĞRAFLAR

En önemli konulardan biri, fotoğrafın net ve temiz olmasıdır. Netlik ayarını manuel olarak yaparsanız, istediğiniz noktaya vurgu yapabilirsiniz. Farklı netleme denemeleri yaparak ise kadraj bilginizi geliştirebilirsiniz.

5- DOĞRU ÇEKİM MOD’LARINI KULLANMAK

Her telefon kamerasının farklı çekim modları bulunuyor. Gece modu, Pro Mod, Portre modu ve diğerleri.. Ancak, hepsinin kullanım yeri ve zamanı farklıdır. Gece çekim yapacağınız zaman öncelikle gece modunu kullanmanız gerekiyor. Gece çekim yaparken en önemli unsurlardan biri çekim sırasında telefonunuzun titrememesi.

Gece modunda pozlama süresi 2 sn. civarında olduğu için telefonu bu süre boyunca hiç oynatmamak gerekiyor. Bir diğer özellik, tek çekim modu, en iyi fotoğrafı ve videoları size toplu olarak sunmaya yardımcı olur. Bu mod kullanılarak yapılan çekimlerin yanı sıra yapay zeka ile güçlendirilmiş çekim modu da farklı alternatifleri denemenizi sağlıyor.

Pro modunda çekim yaparken ise tüm ayarlara istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz. Pro modda çekilen karelere, bilgisayar üzerinden dokunuşlar yaparak, renklere ve dokulara daha hakim olunabiliyor. Gece çekimlerinde İSO ayarı çok yüksek olursa, gren (kumlama) yapma ihtimali yükseliyor. O yüzden İSO ayarının gece çekimlerinde 400’ü aşmaması daha temiz bir görüntü almamızı sağlıyor.

Öte yandan Shutter speed ayarı otomatik olabilir ancak, 1/90 - 1/15 arası değerler de daha iyi görseller çekmeniz için yeterli olacaktır. Shutter Speed ayarı 4 saniye olursa, tripod kullanımı vazgeçilmez hale geliyor.

6- ZAMANLAYICI VE TRİPOD KULLANIMI

Gece çekimlerinde en büyük sorunlardan biri gündüz çekimleri gibi hızlı yapmak istememiz. El titremeleri, uzun pozlamalarda fotoğrafta bozulmalar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçmek için Tripod kullanmamız gerekiyor. Hatta bazı durumlarda telefonunuzda yer alan zamanlayıcıyı açmak da iyi bir alternatif olabiliyor. Çünkü telefona dokunduğumuz sırada telefon titriyor ve çekim titreyerek başladığı için fotoğrafımız başlarken bitmiş oluyor. O yüzden telefonda da zamanlayıcıyı açıp çekmek en iyi sonucu almamıza imkan sağlıyor. 2, 5 ve 10 saniye seçeneklerinden 5 saniye en ideal olanıdır.

7- FOTOĞRAF DÜZENLEME

İşin en önemli kısmı ise sunum.

Çok güzel bir fotoğrafı çok fazla edit yaparak inanılmaz kötü hallere sokabiliriz. Fotoğraf çekmeye yeni başlayan kişilerin çok edit yapmanın fotoğrafı daha iyi yaptığına inanması en büyük sorunu oluşturuyor. Renklere ve ışığa yerinde müdahaleler hayat kurtarır. Ayrıca, her fotoğrafın bir miktar keskinliğe ihtiyacı vardır. Fotoğraflarınıza yaratıcı renk efektleri ya da zevkinize göre şablonlar ekleyebileceğiniz birçok farklı fotoğraf düzenleme uygulaması mevcut. Bunun yanında telefonunuzun kendi düzenleme kısmını kullanıp gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Kadraj, renk, doku, hatta obje silme özelliği ile size alternatifli bir düzenleme aracı olabilir.

Fotoğraflar: Ahmet Erdem