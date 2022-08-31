Emre Kaya, Balık Festivali'nde sahne aldı

Pop müziğinin başarılı ismi Emre Kaya, 14. Karamürsel Balık Festivali kapsamında Karamürsel’de sahne aldı.KOCAELİ (İGFA)- Bu yıl kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında pek çok konser düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli organizasyonlarla da ünlü sanatçıları Kocaeli halkıyla buluşturuyor.

Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi’nce düzenlenen 14. Karamürsel Balık Festivali kapsamında pop müziğinin başarılı ismi Emre Kaya konser verdi. Vatandaşlar hayranı oldukları Emre Kaya’nın şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi’nce düzenlenen 14. Karamürsel Balık Festivali Ereğli Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Festival kapsamında gündüz vatandaşlara balık ekmek dağıtılırken, akşam saatlerinde ise pop müziğinin önemli ismi Emre Kaya konseri gerçekleştirildi.

Ereğli’de deniz kenarında gerçekleştirilen konserde vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Balık Festivali’nin coşkusunu bir arada yaşadı. Vatandaşlar Emre Kaya’nın şarkılarına eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdi. Konser sonunda Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, sanatçı Emre Kaya'ya Karamürsel kadırga maketi hediye etti.