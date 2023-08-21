Emniyet Müdürü Mehmet Tekin Keşan'dan ayrıldı

1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden ve Polis Başmüfettişi olarak İstanbul’a atanan Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, 18 Ağustos Cuma günü yeni görevine başlamak üzere Keşan'dan ayrıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2018 Temmuz’da Keşan İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Mehmet Tekin, 2002 Kasım ayında Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti.

Tekin için, önceki Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve görevine yeni başlayan Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun tarafından terfien tayin nedeniyle Edirne'de veda yemeği düzenlendi. Mehmet Tekin için ayrıca 10 Ağustos tarihinde Keşan protokolu, STK’lar başta olmak üzere Keşan İlçe Emniyet personeli ve aileleri ile birlikte bir çok kesimin katıldığı bir veda yemeği ve 11 Ağustos tarihinde de Kaymakamlık tarafından veda programı düzenlendi.

Mehmet Tekin, Keşan’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Bizleri defalarca veda değil, vefa sofrası etrafında buluşturan büyüklerime, mesai arkadaşlarıma, dostlarıma; bizleri yalnız bırakmayan kurum müdürlerimize, kuruluş ve STK temsilcilerimize, Keşanlı bütün hemşehrilerime ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Buradan giderken heybemizde ve gönlümüzde 5 yılda birikmiş çokça dost ve kardeşimiz ile sevginiz var olacak.Gösterdiğiniz destek, güven ve kalpten gelen dualarınız için minnettarım. Layık olabildiysek ve baki kalan gökkubbede hoş bir seda bırakabildikse ne mutlu. Haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın. Ayrıca sevgili basın mensuplarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum, hakkinizi helal edin" diye konuştu.