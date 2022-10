Emircan İğrek konserinde İzmit Twitter’da trend topic oldu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Kent Meydanında gerçekleştirdiği Emir Can İğrek konseri Twitter’da trend topic oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmitlileri ünlü şarkıcı Emir Can İğrek ile buluşturdu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Kocaelispor forması hediye ettiği Emir Can İğrek formayı hemen giyerek tüm geceyi Kocaelispor formasıyla geçirdi.

En sevilen şarkılarını İzmitlilerle birlikte söyleyen İğrek, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı.

Ünlü şarkıcı “Karanlık Sisli Bir İzmit Gecesi” parçasını söylediği anlar ise Twitter’da en çok paylaşılan anlar oldu. İzmit Kent Meydanındaki konserin paylaşımları #izmit etiketiyle Twitter’da trend topic oldu.