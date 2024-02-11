Emir Sultan'da çorbalar Bursalı başkanlardan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Osmangazi ve Yıldırım belediye başkanlarıyla birlikte, sabah namazında Emir Sultan Camii’nde Bursalılarla buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, sabah namazında Emir Sultan Camii’nde Bursalılarla buluştu.

Namaz sonrası Emir Sultan Türbesi’ni ziyaret edip, dua eden başkanlar, daha sonra Emir Sultan Meydanı’nda vatandaşlara çorba ikram etti.

Sabah namazı için Emir Sultan’a gelen vatandaşlar, günün ilk çorbasını da başkanların elinden aldı.

Emir Sultan’ın Bursa’nın en önemli manevi odak noktalarından biri olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnşallah bugünün bereketiyle 50 gün boyunca sahada gayretimizi, mücadelemizi göstereceğiz” dedi.