Emine Erdoğan'ın gönlü 'Kırmızı'dan yana

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg açılışında siparişini verdiği yerli otomobilin rengi konusundaki seçimi için "Refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz" demesi ardından Emine Erdoğan, sosyal medyadan beğendikleri rengi duyurdu.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhuriyetimizin 99. yaşına yakışır bir imza olan yerli aracımız Togg'u seri üretim bandında görmenin sevinci içerisinde olduklarını belirttiği paylaşımında, "Her alanda vizyoner ve üreten bir ülke olarak mirasçısı olduğumuz Cumhuriyet'i, olmazları başararak yaşatmaya devam edeceğiz. Teknoloji çağının tüm özelliklerini yansıtan, tasarım ürünü milli otomobilimizi yollarda göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemizin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/EmineErdogan/status/1586439772297318400