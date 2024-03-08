Emine Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, emektar kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın #DünyaKadınlarGünü’nü yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/EmineErdogan/status/1766029132641472619