Emin Kadıoğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Bursa’nın genç ve başarılı hair designer’ı Emin Kadıoğlu, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’deki villadaki yeni şubesinin kapılarını görkemli bir törenle açtı.BURSA (İGFA) - Henüz 9 yaşında başladığı mesleğinde her geçen gün kendini geliştiren ve genç yaşına rağmen Bursa’nın en tanınmış hair designerlar’ından biri olan Emin Kadıoğlu, kadınlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek adına yeni şubesini Konak Mahallesi’deki villada açtı.

Açılış kurdelesini Nilüfer Belediye Başkanı Başkan Vekili Dr. Sibel Özer ve ailesiyle birlikte kesen Kadıoğlu’nu bu mutlu gününde seçkin konukları da yalnız bırakmadı.

Kadıoğlu, 18 yaşında ilk salonunu açtığını belirterek, "Ama 9 yaşından beri hayalim buydu; kadınlara en iyi hizmeti vermek. Çünkü onlar herşeyin en iyisini hak ediyor...” dedi.

Açılışın ardından sahne alan başarılı solist Levent Uçar, konukları şarkılarıyla eğlendirdi. İlerleyen dakikalarda sahneye Emin Kadıoğlu’nu davet eden Levent Uçar, birlikte ‘Kara Sevda’ şarkısını seslendirdi.