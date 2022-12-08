EMHAD: Şiddete ve uyuşturucya karşı farkındalık oluşturacağız

Şiddete ve uyuşturucuya yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen Emniyet Hizmetleri ve Asayişi Destekleme Derneği'nin kurucu üyesi ve Genel Sekreteri Mehmet Ali Ağrıdağ ile dernek çalışmaları ve faaliyetlerine yönelik söyleşi gerçekleştirdik.ÜLKEDEN HABERLER / İZMİR (İGFA) - Kısa adı EMHAD olan Emniyet Hizmetleri ve Asayişi Destekleme Derneği hakkında daha fazla bilgi almak için Genel Sekreter ve Kurucu Üye Mehmet Ali Ağrıdağ ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Emniyete çalışmalarında yardımcı olmak için kurulan dernek hakkında bilgi veren Mehmet Ali Ağrıdağ, teşkilatımız nerede, ne zaman ve hangi şartta ihtiyaç duyacak olursa kendilerinin de dernek olarak yanlarında olacaklarını söyledi.

İşte söyleşide öne çıkan sorular ve cevapları.

-Emniyet Hizmetleri Ve Asayişi Destekleme Derneği yönetimi kimlerden oluşuyor? Derneğin bize kuruluş aşamasından bahsedebilir misiniz?

Emniyet Hizmetleri ve Asayişi Destekleme Derneği, 14 Ekim 2022 yılında 035-083-084 tüzük numarası ile genel merkezi İzmir olarak kurulmuştur. Derneğimizin kurucu üyeleri teşkilatımızdan emekli veya yakınları , eğitimciler ve iş insanlarından oluşmaktadır. Yedi kurucu üyemiz polis yakınlarından ve kurumlarda faaliyet gösteren teşkilat gonüllülerinden biraraya geldi. Her biri zaten yıllardır teşkilatın temel taşlarını oluşturan polislerimize her şartta desteğini esirgemiyorlardı.

"TEŞKİLATIMIZ BİZE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYARSA YANLARINDA OLACAĞIZ"

-Derneğin amacından bahsedebilir misiniz?

Emniyet güçlerimize daha fazla destek olmak amacıyla bir sivil toplum kuruluşu oluşturduk. Amacımız bize teşkilat nerede ihtiyaç duyarsa orada olmak. Polis ve vatandaş arasında bir gönül köprüsü kurmak istiyoruz. Bizlerin refahı ve huzuru için çalışan emniyet teşkilatımız her türlü desteği hak ediyor. Bizler sadece İzmir için değil Tüm Türkiye için çalışmalar yapmak istiyoruz.

"KADINA ŞİDDET VE MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

-Derneğin Türkiye çapında faaliyetleri neler olacak?

Tüm arkadaşlarımız yapılacak olan çalışmalara hiç bir beklenti içerisinde olmadan destek olacaklar. Hani derler ya gönülden gönüle gizli bir yol vardır diye işte bizler bu gönül köprüsünü en iyi şekilde oluşturmaya hazırız. Toplumumuzun şuanda kanayan yarası madde bağımlılığı ve kadına şiddet. Bu konular üzerine projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Farkındalığı artıracak eğitimler ve etkinlikler düzenleyeceğiz.