Emekliler Kahvesi emeklilere nefes aldırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin İsmet İnönü Kent Meydanı ve Düden Park’ta açtığı Emekliler Kahvesi, emeklilerin uğrak noktası oldu. Hayat pahalılığının arttığı bu günlerde Emekliler Kahvesi’nde ücretsiz çaylarını içerek gazetelerini okuyan emekliler, Antalya’nın kavurucu sıcaklarında ferah bir ortamda yeni dostluklar ediniyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Emekli Kahvesi Projesi kapsamında hayata geçen İsmet İnönü Emekliler Kahvesi ve Düden Emekliler Kahvesi, emekli vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Emeklilerin su ve çaylarını ücretsiz içebildiği, günlük gazete ve kitaplarını okuyabildikleri Emekliler Kahvesi, yeni dostluklara da kapı açıyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı son yıllarda Emekliler Kahvesi, emeklilerin gözde mekanı oldu.

GÜN BOYU KEYİFLİ VAKİT GEÇİRME FIRSATI

Antalya’nın bunaltıcı yaz günlerinde emekliler, gün boyu Emekliler Kahvesi’nde ferah bir ortamda vakit geçirebiliyor. Emekliler Kahvesi emekli bireylerin sosyalleşmesine de katkı sağlıyor. Emekliler Kahvesi, hem emeklilerin bir araya gelmesine hem de günlük yaşamlarını daha keyifli hale getirmelerine yardımcı oluyor.

ÇAY PARAMIZ CEBİMİZDE KALIYOR

15 yıldır Antalya’da yaşayan İlyas Demirel, bir aydır Emekliler Kahvesi’ne gelmeye başladığını belirterek, “Emeklilerin sosyalleşebilmesi adına çok güzel bir hizmet. Böyle bir projenin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Kitap okuyabiliyoruz, günlük gazete okuyoruz. Dışarda çay içmiyoruz, paramız cebimizde kalıyor” dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK HALKA HİZMETTİR

Antalya’ya bir iş için geldiğini ifade eden Yaşar Aksoy ise, “Burası çok hoşuma gitti. Bir arkadaş aracılığı ile burayı öğrendim. Yeni dostluklar kurdum. Türkiye’nin her tarafında böyle mekanlar olmalı. Temiz, hijyenik ve güzel bir yer. Bugün iki poğaça aldım 20 TL verdim. Aldığım 7500 TL emekli maaşı. Sosyal belediyecilik budur. Halka hizmettir, emekliye sahip çıkmaktır” diye konuştu.

YENİ ARKADAŞLIKLAR EDİNİLİYOR

Emekliler Kahvesi’nin müdavimlerinden Orhan Yavuz ise kendileri açısından Emekliler Kahvesi’nin çok iyi olduğunu, sabahları arkadaşları ile sohbet ederek, gün boyu keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti. Emekliler Kahvesi için Muhittin Böcek’e teşekkür eden Mahmut Ergelen de şunları söyledi: “Emeklilerin diyalog halinde oldukları, kaynaştığı güzel bir proje. Dışarda bir bardak çay 10 TL. Burada ücretsiz içiyoruz. Eskiden arkadaşlar ile çay bahçesine gider semaverle çay söylerdik. Bütçemizi sarsmıyordu. Şimdi maaşımız kadar çay parası tutar. İnsanlar artık bir yere gitmeye çekiniyor.”

EMEKLİLERE ÇOK KATKISI VAR

Depremden sonra Adıyaman’dan Antalya’ya gelen Mehmet Kılıç da beş aydır Antalya’da olduğunu, Emekliler Kahvesi’nde çok güzel vakit geçirdiğini söyledi. Mahmut Ezirgan ise Emekliler Kahvesi’nin hayata geçmesinden dolayı Muhittin Başkan’a teşekkür ederek, “Burasının kıymetini bilmeliyiz. Emekliler Kahvesi’nin ekonomik olarak ve rahatlık olarak bizlere çok katkısı var. Çayı, suyu, okumak istersen kitabı, izlemek istersen televizyonu bedava” dedi.