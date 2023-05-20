Emekli Evi üyeleri verilen hizmetler ve eğitimlerden memnun

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yenişehir Emekli Evi’nde, yaş almış yurttaşlar için ‘Fibromiyalji’ konulu farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Psikolog Elçim Gültekin, Emekli Evi olarak Toroslar, Tarsus ve Yenişehir olmak üzere 3 bölgede hizmet verdiklerinden söz ederek, “6 Şubat depreminden kaynaklı, çalışmalarımıza bir süre ara vermiştik. Depremzedelerimizin yaralarını sarmamız, onlara yardım etmemiz sonrası, eğitimlerimize ve çalışmalarımıza tekrar başladık. Yaşlı dostu bir kent olmanın yanı sıra, bilinçli ve sağlıklı yaşlanmanın farkında olan bir belediye olarak da, bugün fibromiyalji konulu bir eğitim verdik. Hizmetlerimiz diğer emekli evlerimizde de sürecek” dedi.

Kara: “Tüm emekli evlerimizde etkinliklerimize devam etmeyi planlıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Uzman Psikolog olarak görev yapan Semiha Kara da eğitim hakkında, “Emekli Evimizde emeklilerimizle buluşarak, onlara fibromiyalji semineri verdik ve fibromiyalji ile kaygı ilişkisini anlatarak, fibromiyaljinin boyutunu ele aldık. Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm emekli evlerimizde de; bilgilendirme seminerlerimizi, sağlık taramalarımızı yaparak, bu etkinliklerimize devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Emekliler, ‘Emekli Evi’nin hizmetlerinden memnun

Emekli Evi üyelerinden Kutlay Bodur, “Açıldığı ilk günden bu yana Emekli Evi’nin müdavimlerindenim. Böyle bir eğitim ihtiyaçtı ve çok isabetli oldu” diye konuştu.

Emekli Evi üyelerinden Mehmet Hıfzı Erkan da Emekli Evi’nden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben buranın ilk üyelerindenim ve sürekli gidip geliyorum. Bizim için çok iyi oluyor. Zaman geçirme, arkadaşlarımızla görüşme ve sağlık taramalarından memnunum. Ayrıca belli zamanlarda gezilerin düzenlenmesi de bizleri mutlu ediyor” derken, bir diğer Emekli Evi üyesi Ahmet İlker Tek ise, “Çok memnunuz” diyerek duygularını dile getirdi.