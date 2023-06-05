Emek Rotary'den sağlık projesi

Ankara Emek Rotary Kulübünün Küresel Bağış Projesi 1 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.ANKARA (İGFA) - İyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu anlayışla hareket ederek barışçı ilişkilerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için gayret sarf eden iş ve meslek sahibi kişilerin birleştiği bir sivil toplum kuruluşu olan Rotary’nin dünyanın her yerinde temel hedefi topluma hizmet etmektir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan alanlarda dünyanın en şeffaf vakıflarından biri olan Rotary Vakfı’nın desteği ile hayata geçirilen projelerden biri daha tamamlandı.

Rotary’nin öncelikli 7 odak noktasından biri olan “hastalıkların önlenmesi ve tedavisi” kapsamında Ankara Emek Rotary Kulübü'nün yürüttüğü, Kore Cumhuriyeti kulüplerinden Seongsanpo Sumbi Rotary Kulübü'nün ortaklığında gerçekleşen ‘Küresel Bağış Projesi' kapsamında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine 5 adet yoğun bakım kuvözü temin edilerek hibesi gerçekleştirilmiştir.

Tarihimizden gelen köklü dostluğun gücüyle ülkemizdeki projelere her yıl çok değerli katkılar sağlayan Kore Cumhuriyeti UR 3662. Bölge ve Rotary kulüplerinin; UR 2430 Bölge Fedarasyonu'nun (Türkiye) destekleri ile tamamlanan proje ile prematüre veya hasta olarak doğmuş bebeklerin hastalıklardan korunması amacıyla gelişimlerini tamamlama sürecinde bakımlarının yapıldığı, sıcaklık, nem, oksijen gibi parametrelerin kontrollü şekilde tutulduğu bu yaşam alanları olan bu kuvözler ile yılda yaklaşık 200 bebeğin hayata adaptasyonuna ve tedavisine destek olurken aynı zamanda anne-çocuk sağlığı alanında da azımsanmayacak bir katkı sağlanmış olacaktır.