Elnur Ahmadli hayalini gerçekleştirme peşinde

Azerbaycan’ın önde giden müzik plak şirketlerinden olan Universal Vorld Tv kurucusu Elnur Ahmadli, en büyük hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı bir filme imza atmak için senaryo çalışmalarını hızlandırdı.BURSA (İGFA) - Elnur Ahmadli; söz yazarı, besteci, müzisyen ve bir müzik şirketinin sahibi olmasının yanında birde film yapım şirketi de olan sanatçı 2023’ün ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelerek İstanbul-Ankara ve Bursa’da söz verdiği çekimlere başlanacağını açıkladı.

Elnur Ahmadli; “Bursa’ya bir gönül borcum var. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti Bursa’dan çekimlere başlamak istiyoruz. Bursa’nın bende çok özel yeri vardır. Bursa’da çok anı biriktirdim. Filmin konusundan da bir miktar bahsetmek gerekirse. Sovyetlerin dağılması ile 1988-1994 yılları arasında Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalarda Karabağ’ımız işgal edilmişti. Karabağ’da bir aile düşünün yokluklarla mücadele ederken bu savaş patlak veriyor. Ailenin bir baba ve onun 2 oğlu, annenin dışında da 3 kızı var. İlk çatışmalarda iki erkek kardeş ve bir baba şehit düşüyor. Kalanlar ise tabiri caiz ise yalın ayak Gence kentimize ulaşıyor. Hayatları bir konteynırda geçiyor. Kadın 3 çocukla çaresiz ne yapsın.

Kendi gibi eşi ölmüş bir Karabağ düşkünü birisi ile evlendiriyorlar. Bu evlilikten de 1 kız çocukları oluyor. Ailenin en yeni üyesi azmediyor ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hemşirelik okumak için geliyor. Yıllar geçiyor Makine Mühendisi bir delikanlıya gönlünü kaptırıyor. Bu sırada da 2’ci Karabağ Savaşı patlak veriyor. Memleketine aşık kız binbir zorlukla Karabağ’daki soydaşlarına dönerken, hem kıza hem de Turan ülküsüne açık olan delikanlı da onunla aynı zorluklara katlanıp Karabağ’a göçüyor. 105 dakika olarak düşündüğümüz film projemize başladık.

Bursa’da da bir arkadaşımız hikaye kısmını teşvik eden düşüncüleri ile destek veriyor. Yılbaşına kadar senaryoyu tamamlamayı hedefliyoruz. Çekim alanları olarak senaryoya katkı koyan arkadaşımız 35 mekan belirlediğini ifade etti. Bursamızı bu film ile dünyaya da tanıtmış olacağız. Türkiye ve Azarbaycan’ın böylesine büyük acılar yaşamamasını temenni ediyorum. Filmin gelirinin büyük bir kısmını da sosyal projeleri desteklemek için harcayacağız.” dedi.