Elmalı Atatürk Caddesi’ne sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’nın en büyük caddesi olan Atatürk Caddesi’nde yürüttüğü altyapı çalışmasının ardından başlattığı sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi.ANTALYA (İGFA) - Elmalı merkezinde yarım asırlık kanalizasyon ve içme suyu ana hatlarını yenileyen Antalya Büyükşehir Belediyesi sıcak asfaltlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Doğalgaz ve ASAT alt yapı çalışmalarıyla birlikte bozulan yollar ve kaldırımlar ilçe belediyesi ile koordineli bir şekilde yenilenerek modern hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda alt yapı çalışmaları biten Elmalı Atatürk Caddesi’nde sıcak asfalt yapıyor. Gerçekleşen çalışmalardan vatandaşlar son derece memnun.

BELEDİYECİLİK BAŞARISI

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyleyen Atatürk Caddesi esnafı Ramazan Karakülah, “Tarihi, kadim şehrimiz Elmalımızın en önemli caddelerinden birisinde böylesine kapsamlı bir çalışmanın olmasından son derece memnunuz. Parke taşı yollar gerçekten araç trafiği ve yayalarımız için son derece zorluk çıkaran bir yoldu. Bir su arızası olsa parkeler yerinden oynasa eski randımanını vermiyor, yol adeta çukurlaşıyordu. Şu an yapılan çalışma belki de elli senelik bir çalışma. Elli senede yapılmayan, tamirlerle ayakta duran bir altyapıyı bu kısa süreye sığdırmak gerçekten bir belediyecilik başarısıdır. Harika bir iş çıkarılıyor Elmalı’mızda. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilçe belediyemize tüm ekiplerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

SIKINTILAR BİTİYOR

Esnaf Ahmet Cemil Büyükakın da şimdiye kadar Elmalı’da böylesine bir çalışma görmediğini belirterek şunları söyledi: “Bu caddede alt yapı çalışmaları için, asfaltlama çalışmaları için esnaflar olarak çok talepte bulunduk, çok mücadele ettik. Alt yapı ve yol ile ilgili çok sıkıntılı zamanlar yaşadık. Büyükşehir Belediyemiz bu işe el attı şimdi A’dan Z’ye her yeri yeniliyor. Çok verimli çalışmalar yapılıyor. Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyor, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.”