Elif Buse Doğan'dan GastroANTEP'te 'engelsiz' konser

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivalleri kapsamında şehre gelen sanatçı Elif Buse Doğan, Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki danışanlarla sevilen şarkılarını seslendirdi.GAZİANTEP (İGFA) - GastroANTEP konser etkinliklerinde sahne alan sanatçı Doğan, festival süresince bir dizi etkinliklere dahil olurken, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde de eğitim alan danışanlarla buluştu.

2019 Mart ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın açılışını yaptığı ve engellilerin toplumla bütünleşmesinin hedeflendiği merkeze daha önce Nurdağı’nda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri kapsamında da ziyaret eden sanatçı Doğan, bu seferki buluşmada sevilen şarkılarını çocuklarla birlikte seslendirdi.

Burç Ormanı yanında tahsis edilen arsa üzerine, 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin her bölümüne ayrı ayrı gezen Doğan, Türkiye’nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezini çok beğendiğini, çocuklarla birlikte şarkılarını söylemekten büyük bir keyif aldığını dile getirerek öğrenciler ile tek tek fotoğraf çekildi.

Sanatçı Doğan’a konser öncesi gastronomi atölyesinde hazırlanan yöresel tatlı bastık, kahke ve gül şerbeti ikramlarında bulunuldu.

Ziyaret sonunda ise Özel Gereksinimliler Eğitim ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Didem Özden tarafından sanatçı Doğan’a danışanlar adına kutnu tasarım çanta ve şal hediye edildi.