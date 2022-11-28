'Elif Ana' Paris'te vizyona girdi

9 Aralık'ta Türkiye'de sinema severlerle buluşacak olan "Elif Ana" filmi Avrupa'da ilk kez Fransa Paris'te sinema severlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Pulyan Köyü'nde dünyaya gelen ve “İyilik İyiliktir” mottosuyla beyaz perdeye aktarılan, Alevi inancı ve kültürü açısından önemli bir figür olan Elif Sugan’ın hayatını konu alan "Elif Ana" filmi Paris’te sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini Semir Aslanyürek ile Kazım Öz’ün üstlendiği "Elif Ana" filmi Fransa’nın başkenti Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi üzerinde bulunan Pathe Gaumont Salonu'nda düzenlenen özel gala ile vizyona girdi.

Oyuncular gala öncesi Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in Paris'te bulunan kabirlerni ziyaret ettiler.

Türkiyeli ve Avrupalı sinema, edebiyat, sanat, basın camiaları ve halkın yoğun bir ilgi gösterdiği galada bir de resepsiyon verildi.

Resepsiyonda filmin yapımcılarından Ökkeş Sevimli, Kazım Carman, yönetmen Kazım Öz ve Semir Aslanyürek, oyunculardan Orhan Aydın, İlyas Salman, Aliye Uzunatağan, Sermiyan Midyat, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoşlu, Levent Üzümcü de hazır bulundular.

Filmin yapımcılarından Ökkeş Sevimli yaptığı açıklamada, bu filmin çok zor şartlarda ve hiç bir sponsorlu ve devlet desteği alınmadan, sadece öz kaynaklarla çekildiğini vurguladı. Dünyada ezilen halkların ve baskı altındaki inançların anlatılmasının sadece politik ve diplomatik çalışmalarla olmadığını, bunun en etkili yönteminin ise kültür sanat ve edebiyatla olabileceğini belirten Sevimli, bunun en iyi örneğinin de Yahudi Soykırımı’nın anlatıldığı filmler olduğunu örnek verdi.

Elif Sugan’ın gerçek yaşamını beyaz perdeye aktaran filmin çekimleri için Kahramanmaraş’ın çevre ilçe ve köyleri ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi dört mevsim boyunca doğal dekor olarak kullanıldı.