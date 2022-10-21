Elektronik atıklar TEGV'de nitelikli eğitime dönüşüyor

TEGV’e bağışlanan elektronik atıklar hem çevreyi korumaya hem de eğitime destek oluyor.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle 2016’da hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ ile bugüne kadar 4 bin 300’den fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı.

Çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma niteliği taşıyan projeyle birlikte e-atıklar eğitime dönüşüyor, TEGV’li çocuklar geleceğe umutla bakıyor.

Proje kapsamında bağışlanan e-atıklar, 902 513 042 koduyla PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderiliyor ve elde edilen gelir, imkânı kısıtlı çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor.

Siz de elektronik atıklarınızı PTT şubelerine teslim ederek çocuklarımızın TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlayabilir, onların geleceğine ışık tutabilirsiniz.