Elektronik atıklar sanatla anlam buldu

Ressam Sare Ertaş Kural’ın elektronik atıklardan ortaya çıkarttığı tablolar Kocaeli'deki Sıfır Atık Festivali’nde ilgiyle izlendi.KOCAELİ (İGFA) - Ekosistemin doğal dengesinin giderek bozulduğu dünyada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği Sıfır Atık Festivali, dönüşümün sanatsal olarak da mümkün olabileceğini gözler önüne serdi.

Festivale katılan ressam Sare Ertaş Kural’ın elektronik atıklardan ortaya çıkarttığı tablolar Sıfır Atık Festivali’nde ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, tabloların üzerindeki elektronik eşyaları atmak yerine bir sanat harikasına dönebileceğini yakından görme fırsatı buldu.

Sıfır Atık Festivali’ne üç gün boyunca ev sahipliği yapan Kocaeli Kongre Merkezi, atıksız yaşamların hayatın her alanında olduğu gibi sanatla da bütünleşebileceğini gösterdi.

Festival alanında ressam Sare Ertaş Kural tarafından kurulan atölye, birbirinden güzel ve dönüşüme anlam katan tabloları vatandaşlarla buluşturdu. Ressam Kural; kablo, dirençler ve ekran kartları gibi elektronik atıkları değerlendirerek tablolar yaptı. Çizdiği resimleri uygun elektronik atıklarla biraraya getiren Kural, geri dönüşüme adeta sanat desteği verdi. Sanatçı, festivalin ilk günü başladığı tablosunu da vatandaşlarla birlikte atölyesinde tamamladı.