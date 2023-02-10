Elbistanlı depremzedelere sıcak yemek dağıtacak
Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen, deprem bölgesindeki depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılamak üzere Elbistan’a gidecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçsindeki depremzedelere sıcak yemek yardımında bulunmak üzere ekibiyle birlikte yola çıkan Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, yemek malzemeleri konusunda Keşan hal esnafının büyük destek sağladığını söyledi.
Depremzedeler için yapacakları sıcak yemekleri dağıtacaklarını belirten İşçimen, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket için herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Bu organizasyon için bizlere destek olan Keşan Hal Esnafımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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