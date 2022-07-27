Elazığ’da Türk Dünyası coşkusu

Elazığlı vatandaşları yaz boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturan Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri kapsamında 'Türk Dünyasından Esintiler' konseri yoğun ilgi gördü.

ELAZIĞ (İGFA) - Bu kapsamda Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Sanat Toplulukları tarafından düzenlenen “Türk Dünyasından Esintiler” konseri sanatseverlerle buluştu.

Kültür Park Amfitiyatro'da gerçekleştirilen konsere; Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Kent Konseyi Başkanı Av. Rüstem Kadri Septioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Dünyasından Esintiler konserinde “Atameken” Folklor Topluluğu, Bravo Dans Akademisi “Aikol” Topluluğu ve Özbekistan Devlet Filarmonisi Taşkent Şubesi üyeleri sahne aldı.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Sanat Toplulukları Elazığlılara unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

“Türk Dünyasından Esintiler” konseri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.