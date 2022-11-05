Elazığ Belediyesi’nden aile içi iletişim semineri

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Aile İçi İletişim” konulu seminer yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ Belediyesi Güneykent Sosyal Yaşam Merkezi (Sosyalhane), kadınlara yönelik destekleyici eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından Güneykent Sosyal Yaşam Merkezi’nde bayanlara yönelik düzenlenen “Aile İçi İletişim” konulu seminer programında aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Aile Danışma ve Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Sosyolog/Aile Danışmanı Ayşe Keskin tarafından verilen seminerde, “Evlilik Kurumuna Geçiş Aşamalarında Bireylerin Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar”, “Mutlu Evlilik Hayatının İnşasında Çiftlere Bireysel Olarak Düşen Görev ve Sorumluluklar” konuları ele alındı.

Seminerde ayrıca “Ebeveyn İlişkisi ve İletişimin Aile Hayatının En Değerli Üyelerinden Olan Çocuklara Olan Etkisi” anlatıldı. Bayanların yoğun ilgi gösterdiği program sonunda Sosyolog Ayşe Keskin, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Keskin, seminer programlarının belirlenen periyotlar çerçevesinde devam edeceğini belirtirken katılımcılar da sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ettiler.