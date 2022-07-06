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El emeği ürünler görücüye çıktı

YAŞAM 06.07.2022, 09:30
El emeği ürünler görücüye çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından açılan “Kurs Ürünleri” sergisini ziyaret eden Başkan Mustafa Demir, “Belediye olarak kursiyer kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını almaları için uygun gördüğümüz yerlerde özel ürünlerin satışına elimizden geleni yapacağız” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile Yaşam Merkezleri “Kurs Ürünleri Sergisi” düzenlendi. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen sergide birbirinden güzel ürünler görücüye çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, stantları tek tek gezdi ve ürünleri inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu sergiyle, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın yönetiminde yaptığımız faaliyet planlamalarımızın ötesine taşındığını gördük. Bu sergi ile halk eğitimin ötesinde çok güzel ürünler ortaya çıkarmışsınız. Bu sebeple halk eğitim hocalarımızı ve bu güzel ürünleri ortaya çıkaran tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Biz bu işi çok daha büyük yerlere taşıyacağız. Belediye olarak kursiyer kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını almaları için uygun gördüğümüz yerlerde özel ürünlerin satışına elimizden geleni yapacağız. Bizim mağazamızda satılacak olan ürünlerin satışına destek verebiliriz” dedi.

SAMSUN’UN MUTFAK ZENGİNLİĞİ ÇOK FAZLA

TEKNOFEST’e az bir zaman kaldığını hatırlatan Başkan Demir, “TEKNOFEST sebebiyle şehrimize 2 milyon insan gelecek. Çok zaman kalmadı. Üretmeye devam. Bizim amacımız belediyenin organizasyonunda kişisel yeteneklerimizi ortaya çıkaran bir Samsun’u inşa etmektir. Mutfak zenginliği açısından Türkiye’de en önde gelen şehirlerden birisiyiz. Burası Karadeniz’in merkezi. Birçok şehrin lezzetlerini tatma fırsatım oldu ama kusura bakmasınlar, Samsun’dakiler daha güzel ve çeşitli. Bu konuda da inşallah çok ciddi gelişme göstereceğiz” ifadesini kullandı.

BAŞKAN DEMİR: HANIMLARIMIZ BİRİNCİ LİGE ÇIKACAK

Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu alanda bir proje hazırladıklarını söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Oradaki tarihi ve eski idari binayı restore edeceğiz. Etrafı 28 dönüm alan. Türkiye’de kadınlarımızı birinci lige çıkaracak, ailelerinizle ilgili çok fonksiyonlu tesisi inşallah Samsun’a kazandıracağız. Bu da yetmiyor, eski Kadıköy Kadın Yaşam merkezimizde her türlü kursu alabileceksiniz. Bütün kurslar orada düzenlenir hale gelecek. Sanat, musiki kurslar olacak. Ürettiklerinizi satabilmek için size mağaza vereceğiz. Kirada almayacağız. Orada üretip orada satacağız. Herkes bilecek ki, el emeği göz nuru ürünler burada üretilip satılacak. Ayrıca internetten de satabileceksiniz. Gelir elde etmeniz için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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