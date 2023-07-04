Ekonomi Muhabirleri'nden İzmir'den Hatay'a kardeşlik köprüsü

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 6 Şubat depremlerinin en büyük yıkıma yol açtığı illerin başında gelen Hatay’da basın mensuplarının ekipman ihtiyacını karşılamak için İzmir merkezli 9 Eylül, Ege Telgraf, Haber Ekspres, İlkses, İz Gazete, Ticaret, Yeni Bakış, Yenigün ve Yeni İzmir gazetelerinin desteğiyle başlattığı, “Yerel Basın Yaşasın” isimli kampanyada toplanan yardımlarla temin ettiği ekipmanları Hataylı basın mensuplarıyla buluşturdu.HATAY (İGFA) - Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, İzmir ile Hatay arasında kardeşlik köprüsü kurdu.

EMD İzmir Şubesi, Hatay Serinyol’da Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ofisleri enkaz altında kalan Hataylı meslektaşlarıyla bir araya geldi.

6 Şubat depreminin yol açtığı yıkımı öğrenir öğrenmez deprem bölgesindeki meslektaşlarının yaralarını sarmak için harekete geçtiklerini dile getiren EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, “Depremin etkilerinin kamuoyuna net bir şekilde aktarılması ve yaralarının bir an önce sarılabilmesi için yerel basına büyük görevler düşüyor. Bu duruma dikkati çekmek ve yerel basının ayakta kalması için “Yerel Basın Yaşasın” ismini verdiğimiz bir kampanya başlattık. Aynı isimle 24 sayfa bir gazete çıkardık. Gazeteye aldığımız ilanlar ve kampanyaya yapılan bağışlarla Hataylı 50 meslektaşımıza bilgisayar, fotoğraf makinesi, laptop temin ettik. Kahramanmaraşlı 8 meslektaşımıza daha bilgisayar ve fotoğraf makinesi sağladık. İzmir ile Hatay ve Kahramanmaraş arasında bir kardeşlik köprüsü kurduk. Depremzede meslektaşlarımızın yanında olduk” diye konuştu.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Mazmanoğlu ise; 6 Şubat depremi sonrasında Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin Hatay’a uzattığı yardım eline teşekkür etti.