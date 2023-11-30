Ekmek birinci, zeytin ikinci oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gourmand Awards 2023’ten iki büyük ödülle, ülkesine döndü. Ekmek Şehri Balıkesir” kitabıyla “ekmek kitabı” kategorisinde 1.’liği elde eden Büyükşehir, “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabıyla da “Akdeniz Kitapları” kategorisinde 2.’lik kazanarak Türk Mutfağının gücünü 205 ülkenin katıldığı yarışmada gözler önüne serdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin yemek kültürünü, ürün çeşitliliğini ve bu konulardaki potansiyelini öne çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaların meyvelerini topluyor. 2019 yılında dünyanın tek uluslararası yemek kitapları yarışması olan Gourmand Awards’tan “peynir ve süt” kategorisinde “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabıyla birinci seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu yıl; 2 kitapla 2 ayrı kategoride katıldığı yarışmadan bir 1.’lik ve bir 2.’lik elde ederek ülkesini ve Balıkesir’i onurlandırdı. 29’uncusu düzenlenen Gourmand Awards Yarışması’nda “Ekmek Şehri Balıkesir” kitabıyla “ekmek kitabı” kategorisinde 1.’liği elde eden Büyükşehir Belediyesi, “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabıyla da “Akdeniz Kitapları” kategorisinde 2.’liği elde etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı temsilen Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da düzenlenen organizasyona katılan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça “Son 3 yıldır hem peynir hem zeytin hem de ekmek kitaplarımızı yoğun bir çalışmayla bitirdik ve kitaplarımız çıktı. 2019 yılında ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabımız 1. seçilerek ‘Best Of Best’ ödülünü almıştı. Bu yıl ekmek kitapları kategorisinde ‘Ekmek Şehri Balıkesir’ kitabımız 1.’lik ödülü aldı. ‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’ kitabımız ise ‘Akdeniz Kitapları’ kategorisinde 2. seçildi. Balıkesir olarak zeytin ülkesi bir şehiriz, 12 milyon zeytin ağacımız var. Zeytin üretiminde çok önemli bir konumdayız. Bizi buraya kadar getiren bu emeklerin sahibi Yücel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzü açtı, çalışmalarımıza çok büyük destek verdi.” diye konuştu.

BALIKESİR İLE İLGİLİ KALEME ALDIKLARI KİTAPLARIN HER BİRİ ÖDÜL GETİRDİ

Yarışmadan 2 güzel ödülle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden kitapların yazarları Berrin Bal Onur ile Neşe Biber Aksoy, 2019 yılından bu yana Balıkesir ile ilgili gerçekleştirdikleri kitap çalışmalarıyla dünya çapında çok güzel ödüller aldıklarını ifade etti. 2019 yılında “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı ile yine Gourmand Awards’tan 1.’lik kazandıklarını hatırlatan yazarlar şimdi ise; “Ekmek Şehri Balıkesir” kitabıyla “ekmek kitabı” kategorisinde 1.’lik, “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabıyla da “Akdeniz Kitapları” kategorisinde 2.’lik kazanmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine sağladıkları tüm imkânlar ve destekleri için teşekkür etti.