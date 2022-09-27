Ekim'de şanslar 'Çılgın'laşacak

Çılgın Sayısal Loto’da Ekim ayı boyunca yapılacak çekilişler oyun severlerin şansına şans katacak ve her çekiliş garanti, ekstra 5 milyon TL ikramiye kazandıracak.İSTANBUL (İGFA) -Çılgın Sayısal Loto’da “Milyonerler Ekimi” oyun severleri bekliyor.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak her çekilişte ekstra 5 milyon TL verecek.

Bir ayın sonunda ise “Milyonerler Ekimi” oyun severlere toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak.

ÇEKİLİŞLER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Ekim ayı boyunca her Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilenler her zamanki gibi büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1 bilenler kazandıkları ikramiyeye ilave 5 milyon TL kazanacak. 5+1 bilen çıkmazsa eksta 5 milyon TL 5 bilenlere, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenlere, 4 bilen çıkmazsa ise 3 bilenlere dağıtılacak.

Ekim ayında oyun severlere verilecek toplam 70 milyon TL ekstra ikramiye ile Milyonerler Ekimi’nde birçok kazanan olacak. Ç

ılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanacak.