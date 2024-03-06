Eker I Run Koşusu'na bir ödül daha

Eker Süt Ürünleri'nin; sporu, eğlenceyi ve iyilikleri bir araya getirmek amacıyla düzenlediği Eker I Run Koşusu, Kurumsal Sorumluluk Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kuruluş Ödülleri’nde ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Türkiye'de sektörünün en beğenilen markası olan Eker Süt Ürünleri’nin, 2014 yılından bu yana düzenlediği Eker I Run Koşusu bir ödül daha kazandı.

Etkinlik, Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Kurumsal Sorumluluk Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kuruluş Ödülleri’nde Sorumlu Pazarlama kategorisinde Bronz Ödüle layık görüldü.

5 Mart 2024’te gerçekleştirilen 15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kuruluşlar ödüllendirilirken, etkinliğin teması olarak belirlenen "Etki ve Etik" konusunda konuşmalar yapıldı. "Eker İyi ki Var" söylemiyle sosyal sorumluluk projelerine ve etkinliklere imza atan Eker Süt Ürünleri’nin topluma değer katan etkisi, 15. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi'nde de gözler önüne serildi. Sporu, eğlence ve yardımseverlik gibi değerlerle buluşturarak bir koşudan çok daha fazlası olan Eker I Run; iş birlikleri, artan sportif değeri, sağlıklı yaşamı teşvik etmesi ve iyilikleri çoğaltan özellikleriyle ödüle ulaşmayı başardı.