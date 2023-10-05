EKAMEDER’den Milletvekili Akalın'a ziyaret

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) üyeleri, İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın’ı makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - EKAMEDER Başkanı Cemile Özeker ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın’ı TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Milletvekili Akalın, EKAMEDER üyelerinin kadın hakları ile ilgili görüşlerini dinlediğini belirterek, “EKAMEDER Başkanı Cemile Özeker, yönetim kurulu üyelerimiz Kezban Buyruk ve Asuman Yılmaz’ın; Kadın hakları, kadına şiddet ve medeni kanun üzerine yapılacak olası değişiklikler üzerine endişelerini ve düşüncelerini dinledik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.