Eğitime dokunan iyilik hareketi

Yeşim Tekstil kurucularından merhum Şükrü Şankaya’nın vefatı sonrası yapılan bağışlarla filizlenen, sonrasında Türk Eğitim Vakfı Şükrü Şankaya Burs Fonu’na dönüşen iyilik hareketi; “İçindeki Yıldızı Keşfet” isimli kitap çalışmasıyla boyut değiştirerek büyümeye devam etti. Yeşim eski çalışanlarından Özlem Şenkoyuncu’nun yazdığı kitabın satışından elde edilen tüm gelir, kız çocuklarının eğitimi için Türk Eğitim Vakfı Şükrü Şankaya Burs Fonu’na aktarıldı.BURSA (İGFA) - Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya’nın ev sahipliğinde 9 Mart’ta gerçekleştirilen ve Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın da katıldığı özel programla start alan “İçindeki Yıldızı Keşfet” kitap çalışması projesi, yeni bir iyilik hareketinin başlangıcı oldu. Kız çocuklarının eğitimine destek olmak için başlatılan proje, merhum Şükrü Şankaya’nın doğum yıldönümü olan 9 Mart 2022’de start alarak yine kendisinin vefat yıldönümü olan ve aynı zamanda Dünya Kız Çocukları Günü’ne denk gelen 11 Ekim 2022’ye kadar devam etti.

2005 yılında aralarından ayrılan merhum Şükrü Şankaya’nın kendilerine başta ‘Önce İnsan’ felsefesi olmak üzere çok büyük bir manevi miras bıraktığını ifade eden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, “Kendisi hayattayken her kesimce hissedilen onun o derin hayırseverlik anlayışı, vefatının ardından başka bir iyilik hareketine dönüştü. Türk Eğitim Vakfı Şükrü Şankaya Burs Fonu, bugüne dek çok sayıda gencin geleceğine ışık oldu. Bu yıl kendisinin doğum günü olan 9 Mart’ta başlayıp başka bir boyuta evrilen ve geldiği nokta itibarı ile bir iyilik zincirine dönüşen bu proje kapsamındaki kitap satışı ve toplanan bağışlar, onun sonsuz hatırasını canlı tutmak adına son derece anlamlı bir amaca hizmet edecek. Başta kitabın yazarı Özlem Şenkoyuncu olmak üzere bu iyilik zincirine katılarak destek veren Bursa’nın gözde kurumlarına ve şahsi bağışlar yapan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Biz de Yeşim Grup olarak genç kızlarımıza çok daha güzel bir gelecek kazandırmak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya bundan sonra da gayret göstereceğiz.” diye konuştu.

Yeşim Grup tarafından basımı gerçekleştirilen kitapların satışı ve yapılan tüm bağışlar sonucu toplam 73.980 TL’lik bağış elde edildi. Bağışın daha da büyümesi adına ilgili süreç bir süre daha devam ettirilecek.