Eğitimdeki dijital dönüşüm, yeni yatırımları arttırıyor

47 ülkeden 3 binden fazla satın almacı 2023 yılı Mayıs ayında eğitimdeki ticaret fırsatları için Türkiye'ye gelecek.İSTANBUL (İGFA) - Eğitim dünyası, yeni ticaret fırsatları için GESS Türkiye buluşmasını bekliyor.

25 – 27 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek organizasyona 47 ülkeden 3 binden fazla satın almacının gelmesi bekleniyor.

“Türkiye’de geçen yıl eğitime harcanan rakam 344 milyar lirayı geçti. Örgün eğitimdeki 19 milyonu aşkın öğrenci 749 bin 454 derslikte öğrenim görüyor. Bu devasa hacim, hem yurt içi hem de yurt dışındaki yatırımcılardan büyük ilgi görüyor” diyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, GESS Türkiye buluşmasını, eğitim kurumlarının yeni dönem hazırlıklarına başladıkları bir takvimde gerçekleştirdiklerini söyledi. Fuarda, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticileriyle eğitim sektörüne ürün, teknoloji, hizmet ve uygulama sunan tedarikçileri bir araya getireceklerini ifade eden Aytemur, GESS Türkiye’nin katılımcıları ve ziyaretçileri için kazançlı bir buluşma olacağını açıkladı.