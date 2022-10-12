Eğitim sektörünün tedarikçileri Mayıs'ta İstanbul'da buluşacak

GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı, 25-27 Mayıs tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - Eğitim alanındaki tüm yenilikleri çatısı altında buluşturmayı amaçlayan GESS Türkiye 2023, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticiler ile eğitim sektörüne ürün, teknoloji, hizmet ve uygulama sunan tedarikçileri bir araya getiren, büyük bir teknoloji, bilgi ve ticaret platformu olacak.

GESS Türkiye 2023’te, anasınıfından yüksek öğrenime kadar her kademedeki eğitim uzmanları, alanlarıyla ilgili en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaları yerinde görüp birebir deneyimleyebilecek.

Fuarın global ölçekli konferanslar ayağında ise onlarca ülkeden uzman konuşmacı, eğitime dair bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

2022’de yüzde 120 büyüyen fuarın 2023 buluşmasına, 2 bin 500’den fazla profesyonel ziyaretçi bekleniyor

“Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediğimiz GESS Türkiye 2022, katılımcı ve ziyaretçi sayısında yüzde 120 büyüme başarısı gösterdi” diyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 2023 buluşmasına 140’dan fazla marka ve 2 bin 500’den fazla profesyonel ziyaretçi beklediklerini açıkladı.