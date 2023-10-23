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Egeli ihracatçılardan barınak hayvanlarına mama yardımı

YAŞAM 23.10.2023, 09:23
Egeli ihracatçılardan barınak hayvanlarına mama yardımı

Kedi-köpek maması üretim ve ihracatında zirvede yer alan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bölgemizdeki hayvan barınaklarına Birlik üyesi firmalardan bedelsiz temin edilerek mama sağlanmasına yönelik sosyal sorumluluk projesi başlattı.İZMİR (İGFA)- Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, “Kedi-köpek maması üretim ve ihracatında Ege Bölgesi zirvede yer alıyor. Bu kapsamda İzmir Menderes’te bulunan 'Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi’ni ziyaret ettik. Bakımevinin işleyişi, hayvan hakları konularında bilgi edinerek, barınağı gezdik. Korunmaya muhtaç köpekler için Birliğimiz üyesi olan firmalardan ücretsiz temin ettiğimiz köpek mamalarını barınağa teslim ettik. Birliğimizce önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attık. Her ay bir barınağa yardım yapmayı hedefliyoruz. Bu ay bizlere Birlik üyesi firmamız DFC Pet mama sağlanmasında katkı sağladı.” dedi.

Kedi-köpek maması sektöründe küresel ticaret hacminin 2022 yılında yaklaşık olarak 23 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Başkan Öztürk, “Türkiye’de hayvan haklarına dair sorumluluk bilincini daha üst seviyelere çıkarıp, farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Türk mama üreticilerimiz can dostlarımızın mama ihtiyacını karşıladıkları gibi ihracatta da her geçen gün hacimlerini büyütüyor.2021 yılında 54 milyon dolarlık kedi-köpek maması ihracatına imza atan ülkemiz kedi-köpek maması ihracatını 2022 yılında yüzde 64’lük artışla 88,5 milyon dolara taşıdı. 2022 yılında Türkiye’nin kedi-köpek maması ihraç ettiğimiz ülke sayısı 94’e ulaştı. 2023 Ocak-Eylül döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 89 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu ihracatın yüzde 60’lık kısmına tekabül eden 54 milyon dolar hacmindeki ihracat Birliğimizden yapılmaktadır. 2023 yılında kedi-köpek maması ihracatımızın 110 milyon doları aşmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

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