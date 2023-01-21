Egeberkli miniklerin karne sevinci

Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, sömestr tatiline hazırladıkları renkli gösteriyle girdi. Velilerinden büyük alkış alan öğrenciler, finalde karne mutluluğu yaşadı.BURSA (İGFA) - Her sınıfın kendi gösterileriyle sahneye çıktığı Özel Egeberk Anaokulu’nda adeta şölen vardı. Sömestr tatili öncesi dönemi hazırladıkları birbirinden renkli gösterilerle tamamlayan öğrenciler, okullarının gösteri salonunda hünerlerini sergiledi. Velilerinin büyük bir mutluluk ve gururla izlediği minikler, şiirler okuyup şarkılar söyledikleri, drama, müzik ve spor gösterileriyle süsledikleri günün finalinda öğretmenlerinden karnelerini aldılar. Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, yeni döneme şimdiden hazır olduklarını dile getirdi.