Ege'ye sağanak yağış, sel uyarısı! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Hatay ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Hatay ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Manisa çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Kıyı Ege'de kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, Datca, Bodrum ve Marmaris çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile K. Maraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay ile zamanla Osmaniye çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz’in doğusu ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu doğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in doğusu 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, Güney Ege'nin güneyi güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Kuzey Ege'nin kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Kuzey Ege'nin kuzeyi 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Antalya Körfez'de kuzeydoğudan 3 ila 5, açıkları ile doğusu 5 ila 7, akşam 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah doğusunun açıkları ile akşam saatlerinden itibaren geneli 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ile 3,0m, akşam 3,0 ila 4,0m, Antalya Körfez'de 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.