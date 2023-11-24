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Ege ve Marmara'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

YAŞAM 24.11.2023, 07:13
Ege ve Marmara'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli(40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Kuzey Ege’de 2,5 ila 3,5 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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