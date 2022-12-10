Ege ve Marmara'ya kuvvetli fırtına uyarısı!

Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtınaya karşı Meteoroloji vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20 - 50 kg / m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 80 km / saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması, Ağaç ve direklerin devrilmesi, Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın lodos'tan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km / saat) şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, zamanla 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam güneyi 7, gece 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, gece 3,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, akşam saatlerinden itibaren 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, fırtına anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, akşam saatlerinden itibaren 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, fırtına anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.