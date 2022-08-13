Ege ve Doğu illeri kavrulacak! Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Yurdun batı ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar hızla artacak. Marmara’nın güneyi ve Karadeniz kıyılarında sağanak, yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.
ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Yurdun batı ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar hızla artacak. Marmara’nın güneyi ve Karadeniz kıyılarında sağanak, yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.
Ege Bölgesi’nde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyredecek. Trakya ve Marmara Bölgesi’nin güney kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. İçanadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava beklerken, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde hava sıcaklığı yer yer 43 dereceleri görecek.
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